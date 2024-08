depuis quelques semaines nous entendons des agressons quasi quotidiennes contre des juifs en France , à l’époque, nous avions un certains Meyer Habib, qui prenait la parole en tant que député français, pour dénoncer ces actes, mais depuis que Meyer n’est plus député, il y a un silence assourdissant de celle qui l’a remplacé Caroline Yadan …. il me semble ne pas l’avoir entendue concernant ces différentes affaires, elle qui se disait être sur tous les fronts pour combattre l’antisémitisme, et devenue en quelques semaines une carpe , je suppose que madame profite bien de ses vacances alors que son rôle en tant que député et surtout le rôle qu’elle a voulu prendre, et d’être le porte parole de notre communauté au sein de l’Hémicycle de l’assemblée Nationale afin de dénoncer tous les actes, agressions antisémites contre nos coreligionnaires, que notre ai Meyer Habib ne manquait pas d’intervenir, mais madame la député ou êtes vous, allons nous vous appeler l’arlésienne de notre communauté, nous avons déjà un certains nombres d’arlésiens parmi nos responsables communautaires, espérons que voous ne soyez pas la première femme à rajouter votre nom

