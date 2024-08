Pas de place pour ces sportifs français qui attisent la haine «  »Les propos de Muhammad Abdallah Kounta sont inacceptables et méritent les sanctions les plus lourdes », déclare Patrick Karam, vice-président du conseil régional d’Île de France

Ce mercredi 14 août, c’est un nouvel athlète français qui se retrouve au coeur d’une nouvelle polémique en raison de ses agissements sur les réseaux sociaux et plus précisément X (anciennement Twitter). Spécialiste du 400 m, Muhammad Abdallah Kounta a fait partie du relais de l’équipe de France qui s’est qualifié pour la finale des JO de Paris et qui a terminé à la dernière place. Ce mardi 13 août en soirée, plusieurs messages de l’athlète de 29 ans ont été mis en lumière et la polémique commence à enfler autour du sportif. « Les propos de Muhammad Abdallah Kounta sont inacceptables et méritent les sanctions les plus lourdes« , déclare Patrick Karam, vice-président du conseil régional d’Île de France, avant d’ajouter : « Je viens d’échanger avec la Fédération française d’athlétisme, son président et sa directrice général. Ils vont faire un signalement au procureur (article 40 du CPC) aux fins de poursuites pénales, le suspendent immédiatement et saisissent la commission de discipline pour le radier définitivement. »

Si Patrick Karam souhaite des sanctions à l’encontre de Muhammad Abdallah Kounta, c’est pour une série de tweets et de messages repartagés sur son compte X.

