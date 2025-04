Nucléaire iranien : l’Iran menace d’attaquer les États-Unis et Israël, si Donald Trump met ses menaces à exécution

Lors d’un discours à la nation prononcé à l’occasion des célébrations de l’Aïd el-fitr, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a menacé de frapper Israël et les États-Unis, si le président américain Donald Trump décide de « bombarder » la République islamique iranienne.

« Déraciner l’entité sioniste est une obligation religieuse et morale. L’entité sioniste est vouée à l’effondrement, et il est de notre devoir humanitaire et moral, en tant que pays musulmans, d’agir en ce sens. Les États-Unis et Israël subiront une riposte particulièrement sévère s’ils attaquent l’Iran« , a affirmé Ali Khamenei.

Cette déclaration virulente du guide suprême iranien intervient après que le président des Etats-Unis, Donald Trump, a menacé, lors d’un entretien accordé à NBC News, de bombarder l’Iran, si le pays n’accepte pas un accord concernant le nucléaire iranien.

« S’ils ne parviennent pas à un accord, il y aura des bombardements. Ce seront des bombardements d’une ampleur jamais vue auparavant« , a indiqué le président américain.

Par ailleurs, le journal britannique, The Telegraph, a informé que l’Iran a averti qu’il ciblerait les îles Chagos, archipel britannique de l’océan Indien, en particulier la base américano-britannique « Diego Garcia », si les États-Unis lançaient une attaque sur son territoire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités