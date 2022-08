Opération Aurore : le président Erdogan accuse Israël d’avoir « tué des enfants » à Gaza

Dans une conférence à Ankara, le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué l’action de l’armée israélienne lors de l’opération Aurore à Gaza, déclarant que Tsahal a tué des « enfants et des bébés« .

« Nous condamnons fermement les attaques d’Israël contre Gaza. Il est inacceptable que des civils, y compris des enfants, perdent la vie lors de ces bombardements. Nous sommes préoccupés par l’escalade des tensions dans la région à la suite des attaques et appelons à la fin immédiate des incidents« , a déclaré le président turc.

Dans son discours, le président Erdogan a également réitéré son soutien à une solution à deux états avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Il a aussi qualifié les problèmes entourant la mosquée d’Al-Aqsa, sur le mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem, de « ligne rouge ».

Cette intervention du président Erdogan intervient au milieu des efforts déployés par la Turquie et Israël ces dernières semaines pour normaliser leurs relations de longue date.

En mars dernier, le président israélien Isaac Herzog et Erdogan se sont rencontrés à Ankara lors de la première visite d’un dirigeant israélien depuis 2008 et après plus d’une décennie de relations tendues.

Eliran COHEN