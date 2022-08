Porte-parole de Tsahal : « Opération Shover Galim ( Briser les vagues) «

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et de la Garde de sécurité des combattants Magav ont arrêté hier soir 8 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et des Magav ont opéré hier soir dans plusieurs endroits de la division Judée-Samarie, entre autres dans les villages d’A-Ram, Silwad, El Aroub et dans la ville d’Hébron.

Au cours de cette soirée les forces de Kfar Azaria et du camp de réfugiés d’Elaida dans la région de la division régionale d’Etzion, ont arrêté trois terroristes recherchées soupçonnées d’être impliquées dans des activités contre Israel.

Dans le village d’Azaria, les combattants ont localisé et confisqué des armes illégales de type « Carlo », ainsi que des munitions et des uniformes de la police.

Tsahal a également opéré à Kfar Tsida et au camp de réfugiés de Tulkarem dans le secteur de la division régionale de Menasha et ont arrêté deux autres terroristes recherchées et soupçonnées de préparer des attaques contres nos forces.

Les combattants ont également arrêté un terroristes, un homme recherché dans le village de Yatta dans la zone de la division régionale de Yehuda, ils ont localisé et confisqué deux armes M-16 et deux pistolets obtenues illegalement.

Les forces ont également opéré dans les villages d’Abu Kash et d’Al Muayir dans la zone de la division régionale de Binyamin et ont arrêté deux terroristes recherchées.

Dans la nuit, 8 personnes terroristes ont été arrêtées.

Tous les terroristes recherchées ainsi que les armes de guerre saisies ont été transférés pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Aucune victime parmi nos forces.

Am Israel Hai