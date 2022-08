Video : Un Yom Hévron exceptionnel a réuni plus de 1000 francophones, touristes et immigrants qui ont répondu présents à l’appel d’Israel Is forever.

Un Yom Hévron exceptionnel a réuni plus de 1000 francophones, touristes et immigrants qui ont répondu présents à l’appel d’Israel Is forever.

Les participants ont pu visiter les sites historiques de la Ville des Patriarches.

A la Yeshiva Shavei Hévron, notre partenaire pour cette journée, une cérémonie a eu lieu sur le toit où sur un mât de 15 m de haut a été brandi un immense Drapeau d’Israel dédié à la mémoire de mon père, Jacques Kupfer (zal), président d’Israel Is Forever et l’initiateur du Yom Hévron depuis 35 ans et qui a tant œuvré pour la Ville. Le délégué de la Yeshiva Yair Polack et le président du consistoire de paris Joël Merguy ont parlé des jeunes étudiants de cette Yeshiva qui viennent de tout le pays pour étudier la Torah de Hevron, renforcer la présence juive de la Ville des Pères et servent tous dans des unités combattantes de Tsahal.

Après une « Kabalat ol malhout shamayim » très émouvante, les participants ont reçu des drapeaux et le défilé de Drapeaux a débuté sous des chants et danses avec la participation des députés yossi Taieb, Orit strouk et Simha Rotman. D’une puissance inouïe, ce défilé qui n’en finissait pas a fait une halte devant le « Beth Haherout », maison rachetée par l’association « Harhivi makom oaleh » et investie par des familles juives il y’a à peine quelques jours. Sur la facade, une énorme pancarte affichait une phrase de Jacques Kupfer: « À Hévron, l’Histoire d’Israel s’écrit par le Peuple juif au jour le jour ».

Arrivés au pied du Caveau des Patriarches, le Rav Chmouel Eliaou a béni l’assemblée dans une cérémonie très émouvante. Les prières ont été ardentes au Caveau et l’émotion était palpable.

Les participants ont pu ensuite déjeuner et écouter un concert de Tal Waknine qui a fait danser l’assemblée de manière effrénée. Un film a été projeté sur les moments forts de 35 ans de Yom Hévron, montrant l’œuvre de Jacques Kupfer pour la Ville des Pères et en particulier pour la Yeshiva, et ses discours toujours percutants et vibrants.

J'ai eu l'honneur de prononcer un discours dans lequel j'ai parlé de la spécificité de Hévron qui englobe la Terre d'Israel, la Torah et le Peuple juif et de la nécessité de ne jamais faire aucune compromission sur ces composantes de l'identité juive.

Le député Betzalel Smotrich a rappelé le souvenir de Jacques Kupfer, véritable Calev Ben Yefoune des temps modernes, qui n’avait jamais peur d’aller à contre courant , portant sa vérité avec force et sans compromis. Il a appelé à se mobiliser pour les prochaines élections qui seront cruciales pour l’Identité juive du Pays. La journée s’est finie par la bénédiction des soldats sur place et une Hatikva qui a résonné dans toute la ville et qui en a fait pleurer d’émotion plus d’un.