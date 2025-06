Opération Lion Levant : Israel Katz affirme que l’ayatollah Ali Khamenei « ne mérite pas de vivre », après la frappe iranienne sur hôpital Soroka à Beersheba

Depuis un site israélien touché par des tirs de missiles iraniens, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a haussé le ton aujourd’hui contre le régime iranien, menaçant directement le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

« Khamenei est un Hitler moderne – un homme comme lui ne peut pas continuer à exister« , a affirmé le ministre israélien.

Israel Katz a ajouté que le guide suprême iranien « qui dirige l’Iran et s’est fixé comme objectif la destruction de l’État d’Israël, et avec cet objectif terrifiant, il ne peut plus exister« .

« Si, pendant le terrible Holocauste, l’État d’Israël avait existé, si les Forces de défense israéliennes avaient été puissantes et si nous savions que nous pouvions envoyer les combattants Tsahal dans le bunker pour capturer Hitler, afin de contrecarrer son plan d’extermination des juifs qu’il dirigeait, nous l’aurions fait, nous aurions envoyé Tsahal, l’aurions capturé et éliminé. C’est précisément dans ce contexte que je vois Khamenei comme l’Hitler des temps modernes« , a précisé le ministre israélien de la Défense.

Cette charge virulente intervient après que la République islamique iranienne a attaqué ce matin le centre médical Soroka de Beersheba, principal hôpital du sud d’Israël, qui a provoqué l’effondrement du toit et un incendie. L’hôpital a pu miraculeusement être évacué.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réagi dans un post sur son compte X (anciennement Twitter) à l’attaque iranienne sur l’hôpital Soroka, affirmant que l’État d’Israël fera “payer le prix fort aux tyrans de Téhéran”.

L’agence de presse d’État de la République islamique iranienne (IRNA), a justifié cette attaque, affirmant que le régime iranien avait visé un quartier général du renseignement militaire israélien ainsi qu’une base de Tsahal située à proximité de l’hôpital Soroka.

Outre les frappes iraniennes sur l’hôpital Sorokoa, les missiles iraniens lancés tôt ce matin sur le sud et le centre d’Israël, ont fait 147 blessés, dont six dans un état grave.

Jeudi soir dernier, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant ces derniers jours la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Eliran COHEN pour Israel Actualités