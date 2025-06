Opération Lion Levant : les forces aériennes de Tsahal frappent une chaine de télévision d’État de la République islamique à l’ouest de Téhéran

Les avions de combats de Tsahal ont frappé cet après-midi une base militaire de la République islamique iranienne à l’ouest de Téhéran, dans le cadre de l’opération « Lion Levant » qui a commencé jeudi soir dernier.

Lors des frappes, les forces aériennes de Tsahal ont également ciblé une chaine de télévision d’État du régime iranien. Il s’agit du réseau d’information de la République islamique d’Iran (IRINN), exploité par l’IRIB (Radio-télévision de la République islamique d’Iran).

Au même moment que cette attaque israélienne, le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichay Adraee, a émis un avertissement d’évacuation sans précédent en langue persane destinée aux habitants du troisième district de Téhéran, les appelant à évacuer.

« Chers citoyens, pour votre sécurité, nous vous demandons de quitter immédiatement la zone mentionnée dans le district 3 de Téhéran. Dans les prochaines heures, l’armée israélienne opérera dans cette zone, comme elle l’a fait ces derniers jours à travers Téhéran, pour frapper l’infrastructure militaire du régime iranien« , a indiqué Avichay Adraee.

Jeudi soir dernier, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant ces derniers jours la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Eliran COHEN pour Israel Actualités