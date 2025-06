Opération Lion Levant : L’Iran affirme qu’il n’y aura pas de négociation sur le nucléaire tant que les frappes israéliennes continuent

Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré hier soir à la télévision d’État iranienne, qu’il n’y aura pas de négociations sur le nucléaire avec les États-Unis tant qu’Israël continuera d’attaquer l’Iran.

« Il n’y a pas de place pour des négociations avec les États-Unis tant que l’agression israélienne ne cessera pas« , a indiqué Abbas Araghchi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également expliqué que l’interruption des négociations avec les États-Unis était due au fait que ce pays était un « partenaire du crime israélien contre l’Iran ».

. Il a ensuite déclaré à la télévision d’État que les discussions entre l’Iran et les pays de l’E3 (Grande-Bretagne, France et Allemagne) à Genève porteraient exclusivement sur les questions nucléaires et régionales, et que le programme de missiles balistiques de Téhéran était non négociable.

Il y a une semaine, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées. Les forces aériennes ciblent et attaquent quotidiennement d’autres installations militaires et nucléaires en Iran depuis le début de l’opération.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant quotidiennement la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Ce matin, les affrontements continuent. Le ministère israélien de la Santé a rapporté que 54 personnes ont été hospitalisées dans la nuit et au petit matin à la suite des tirs de missiles iraniens sur le territoire israélien, dont une blessée modérément et 46 légèrement atteints ; de l’autre côté, un drone de l’armée de l’air a éliminé tôt ce matin un scientifique iranien du programme nucléaire à Téhéran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités