Opération Lion Levant : Tsahal révèle que 24 civils israéliens ont été tués depuis les débuts des affrontements avec l’Iran

L’armée israélienne a révélé ce matin ses premières statistiques sur le conflit militaire opposant l’Iran et Israël, suite au lancement par Tsahal de l’opération « Lion Levant » qui a eu lieu jeudi soir.

Tsahal a rapporté que quelque 350 missiles, comportant entre 30 et 60 projectiles, ont été lancés par la République islamique sur le territoire israélien. 24 civils israéliens ont été tués durant les frappes iraniennes et une personne demeure toujours disparue à Bat Yam.

L’armée israélienne souligne également que la majorité des victimes se trouvaient en dehors des espaces protégés au moment de l’impact des missiles iraniens.

Tsahal a aussi mis en avant son taux de réussite en matière d’abattage de missiles balistiques iraniens, le fixant à 80-90%, avec seulement 5 à 10% des missiles balistiques touchant des zones résidentielles réelles. L’armée israélienne a déclaré que le succès de l’armée de l’air israélienne dans la destruction de dizaines de lanceurs de missiles et de nombreux missiles a réduit le rythme de lancement des missiles iraniens de centaines à des dizaines à la fois.

Jeudi soir dernier, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisés.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant ces derniers jours la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Eliran COHEN pour Israel Actualités