Opération Shover Galim : 13 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont opéré simultanément hier soir dans le cadre de deux opérations de brigade dans les divisions régionales de Yehuda et Ezion en Judée-Samarie et ont perquisitionné les domiciles de 39 suspects dans le but d’arrêter et d’interroger des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes et d’être en lien avec l’organisation terroriste du Hamas.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter ces personnes, notamment dans les villages de Beit Furik, Jious, Dora, Beit Awa, Yattta, Deheisha, Beit Omar, Zurif, Sanor, Shrem et dans le camp de réfugiés de Jilzon.

Au cours de l’activité des forces israéliennes, des dizaines de palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur les combattants de Tsahal qui ont répondu en dispersant les émeutiers.

Les 13 personnes arrêtées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN