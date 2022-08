Le chef de la police israélienne va effectuer sa première visite officielle au Maroc cette semaine

Le commissaire principal d’Israël Yaakov Shabtai s’est envolé aujourd’hui pour sa première visite officielle au Maroc. Il sera accompagné par le chef de la division du renseignement israélien et le chef de l’unité des relations extérieures israéliennes.

Au cours de sa visite, le commissaire israélien rencontrera de hauts responsables de la police marocaine et du ministère marocain de la Sécurité nationale et visitera un certain nombre d’installations de police et de sécurité marocain.

Au cours d’une visite prévue depuis plusieurs semaines, le commissaire discutera avec des responsables marocains du renforcement de la coopération opérationnelle, de renseignement et d’enquête dans le but de renforcer les effectifs de police des deux pays.

Au cours de sa visite qui durera 5 jours, à partir d’aujourd’hui jusqu’à vendredi, le commissaire devrait également déposer une gerbe au mausolée de Rabat, lieu de sépulture des rois et sultans marocains, et visiter la communauté juive marocaine et ses institutions.

Eliran COHEN