Opération Shover Galim : 13 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 13 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes, notamment dans les villages de Kfar Naama, Ramdin, Kosrae et dans la ville d’Hébron.

Les soldats israéliens ont arrêté trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes et ont saisi des uniformes de Tsahal, un gilet militaire, et des munitions dans les villages de Shavika et Gilbon.

Les combattants de Tsahal ont arrêté une personne soupçonnée d’être impliquée dans des activités terroristes dans la ville de Naplouse.

Les combattants israéliens ont arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages de de Bardela et Oga.

Dans le cadre d’une activité d’initiative, les forces de la police des frontières ont identifié deux véhicules suspects près du village d’Ojah. Dans l’un des véhicules, 13 pièces d’armes M-16 et environ 52 000 shekels ont été trouvées, soupçonnées d’être destinées à des activités terroristes. En outre, cinq autres personnes recherchées qui se trouvaient dans les véhicules ont été arrêtées.

Les forces israéliennes ont arrêté une personne soupçonnée d’être impliquée dans des activités terroristes dans la ville de Kalkilia.

Une autre personne soupçonnée d’être impliquée dans des activités terroristes a été arrêtée à Kfar Jama’in.

Les 13 personnes arrêtées, l’argent saisi et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités