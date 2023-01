Plus de 90 nations demandent à l’État Israël de lever les sanctions contre l’Autorité palestinienne

Dans une lettre publiée aujourd’hui, plus de 90 nations demandent à l’État d’Israël d’annuler les sanctions qu’il a imposé à l’Autorité palestinienne.

Parmi les nations qui ont signé le texte figure 24 des 27 pays de l’Union européenne. Les trois seuls pays de l’UE qui se sont abstenus de signer sont l’Autriche, la Croatie et la Hongrie. Même les pays qui soutiennent Israël dans les forums internationaux tels que la République tchèque et l’Allemagne ont signé cette déclaration.

« Nous exprimons notre profonde préoccupation concernant la décision du gouvernement israélien d’imposer des mesures punitives contre le peuple palestinien, les dirigeants et la société civile suite à la demande par l’Assemblée générale d’un avis consultatif de la Cour internationale de Justice« , ont déclaré les nations dans la lettre.

Les nations ont ajouté que « quelle que soit la position de chaque pays sur la résolution, nous avons rejeté les mesures punitives en réponse à une demande d’avis consultatif de la CIJ et plus largement en réponse à une résolution de l’Assemblée générale et appelons à leur annulation immédiate« .

Les nations font référence une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies exhortant la Cour internationale de justice à rendre un avis consultatif sur » l’occupation prolongée » du territoire palestinien par Israël.

La résolution de l’ONU a été adoptée avec le soutien de seulement 87 nations sur les 193 membres de l’Assemblée générale. Seuls 16 pays ont voté contre et 53 se sont abstenus.

Selon le gouvernement israélien, cette résolution a été orchestrée par l’Autorité palestinienne. En conséquence, L’État d’Israël a transféré 138,8 millions de shekels des fonds de terrorisme de l’Autorité palestinienne aux victimes du terrorisme et à leurs familles.

Le gouvernement israélien a pris d’autres mesures comme l’arrêt de tout développement palestinien dans la zone C de la Cisjordanie, qui est sous le contrôle militaire et civil de Tsahal, et le retrait des permis VIP à certains responsables de l’Autorité palestinienne.

Eliran COHEN pour Israel Actualités