Porte-parole de Tsahal : Video « Opération Shover Galim ( Briser les vagues) « 

« Opération Shover Galim ( Briser les vagues) «

Les soldats de Tsahal ont détruit cette nuit les maisons des terroristes qui ont perpétré la fusillade à Ariel. Dans le même temps, dix terroristes recherchés ont été arrêtés ce soir.

Des soldats de Tsahal, en coopération avec les forces de sécurité, ont détruit hier soir les maisons des terroristes qui ont perpétré l’attaque fin avril 2022, à l’entrée de la ville d’Ariel, où feu Vyacheslav Golev a été assassiné.

Les maisons des terroristes Yahya Merei et Youssef Merei, capturés et arrêtés après l’attaque, ont été détruites après le rejet des requêtes de leurs familles auprès de la Haute Cour.

Au cours de l’activité, un certain nombre de troubles violents se sont développés dans la région avec la participation de centaines de Palestiniens qui ont jeté des pierres et lancé des pneus enflammés, des feux d’artifice et des explosifs sur les combattants. Les forces ont répondu par des mesures visant à disperser les manifestations.

Dans le même temps, des combattants de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont opéré dans un certain nombre d’endroits dans toute la division de Judée-Samarie et dans la zone de la division régionale de la Bekaa et d’Emekim, entre autres dans les villages de Bnei Naim, Bidu, Akbet Jaber, Ischaka et la ville de Tulkarem .

Les forces de Tsahal ont opéré dans le village de Beit Fajar, dans la zone de la division régionale d’Etzion, pour arrêter deux personnes recherchées. En outre, dans le cadre de l’opération des forces dans le camp de réfugiés de Daheisha, deux autres personnes recherchées ont été arrêtées et une violente agitation s’est développée avec la participation de dizaines de Palestiniens qui ont jeté des pierres et lancé des cocktails Molotov, des feux d’artifice et des explosifs sur les combattants. Les combattants ont réagi en dispersant des manifestations et en tirant.

Les forces de Tsahal ont également agi pour arrêter une personne recherchée soupçonnée d’être impliquée dans des activités terroristes et pour confisquer des armes illégales dans le village de Koutsa dans la zone de la division régionale de Shomrone.

Les combattants ont arrêté deux autres personnes recherchées dans le village de Beit Doukou, situé dans la zone de la brigade régionale de Binyamin. Au cours de l’activité, un désordre violent s’est développé dans le lieu qui comprenait des jets de pierres et de lourdes explosions, les forces ont tiré sur les suspects.

Dans toutes les activités, il n’y a pas eu de victimes parmi nos forces.

Dans toute la Judée-Samarie, dix suspects ont été arrêtés ce soir et transférés pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Shalom Lakohoténou