Selon une ONG israélienne, Mahmoud Abbas serait en train de créer une dictature au sein de l’Autorité palestinienne

Mahmoud Abbas a mis en place des mesures qui pourraient transformer l’Autorité palestinienne en dictature, selon un rapport de l’ONG israélienne, Palestinian Media Watch publié aujourd’hui.

Dans son rapport, l’ONG israélienne affirme que Mahmoud Abbas a pris « des décisions et mis en œuvre des changements fondamentaux dans le système politique palestinien, dont l’objectif général est d’abolir complètement ce qui reste de la démocratie palestinienne et de remplacer les institutions de l’Autorité Palestinienne par l’Organisation de libération de la Palestine« .

La première étape de Mahmoud Abbas, selon le rapport, a été d’apporter des changements structurels à l’OLP qui lui ont donné un contrôle accru. Le Conseil national palestinien, l’organe législatif de l’OLP, ne s’est quasiment jamais réuni à cause de sa taille et de ses dispersions géographiques. Pour assurer un meilleur contrôle, Mahmoud Abbas a ordonné en 2018 au Conseil national palestinien de transférer ses autorités au Conseil central palestinien, un organe beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à contrôler.

Le deuxième changement a lieu en 2018, quand Mahmoud Abbas a démantelé le Conseil législatif palestinien, qui fonctionnait comme une sorte de parlement après la victoire du Hamas aux élections de 2006. Le président de l’Autorité palestinienne a promis que de nouvelles élections parlementaires auraient lieu six mois après sa dispersion, mais celles-ci n’ont jamais eu lieu.

En février 2019, Mahmoud Abbas a initié un autre changement : il a abandonné la constitution de l’Autorité palestinienne en tant que source du pouvoir exécutif de l’AP et l’a remplacée par la constitution de l’OLP – de sorte que seule l’Organisation de libération de la Palestine puisse contrôler l’Autorité palestinienne.

En 2021, Mahmoud Abbas a annulé l’élection présidentielle de l’Autorité palestinienne, assurant qu’il continuerait à occuper le poste qu’il occupait depuis 2006 sans élections.

Enfin, en février 2022, Mahmoud Abbas a adopté une résolution ordonnant au Comité exécutif de l’OLP, (que Mahmoud Abbas dirige), de restructurer les institutions de l’Autorité Palestinienne.

L’avocat israélien Maurice Hirsh, responsable des stratégies juridiques pour Palestinian Media Watch a affirmé dans le rapport que » les mesures prises par Mahmoud Abbas doivent sonner l’alarme dans chaque pays qui aide financièrement les Palestiniens via les institutions de l’Autorité Palestinienne« .

Eliran COHEN