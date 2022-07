Iran : Trois agents du Mossad ont tenté de faire exploser un site iranien « hautement sensible »

L’agence iranienne Noor News a affirmé hier que des agents du Mossad qui, selon le ministère iranien des Renseignements, avaient été arrêtés samedi dans le pays, ont tenté de faire exploser un « site hautement sensible » à Ispahan, dans le centre de l’Iran.

Le ministère iranien a déclaré que les agents israéliens ont prévu de mener « des actes de sabotage et des opérations terroristes sans précédent en utilisant les équipements opérationnels et de communication les plus modernes, les explosifs les plus puissants ».

Le rapport de l’agence de presse iranienne ajoute que les agents du Mossad se sont entraîné pendant des mois en Afrique afin de mener à bien l’opération. Le ministère du Renseignement iranien suivait le réseau avant même qu’il n’entre en Iran.

Les agents israéliens ont été arrêtés après avoir placé des explosifs sur le site d’Isaphan qu’il visait et quelques heures seulement avant qu’il ait l’intention de mettre en œuvre la dernière étape de leur opération.

Les médias israéliens ont signalé que la province d’Isaphan abrite la centrale nucléaire de Natanz, qui a été la cible d’attaques imputées par l’Iran à Israël.

Eliran COHEN