Porte-parole de Tsahal

« Opération Shover Galim »

Les combattants de Tsahal et les forces de sécurité ont arrêté et interrogé plus de cinquante terroristes ces deux derniers jours

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et du Magav ont également opéré ce soir dans un certain nombre de centres à travers la division Judée-Samarie et dans la division régionale de la Bekaa et de l’Emekim, entre autres à Kfar Kibia et dans la ville d’Hébron.

Au cours de l’activité des soldats de Tsahal à Shrem, dans la zone de la division régionale de Shomrone, trois personnes recherchées soupçonnées d’activités terroristes ont été arrêtées.

Au cours de l’activité, un désordre violent s’est développé qui comprenait des jets de pierres sur la force qui a répondu au moyen de dispersant des manifestations et utilisant des tirs de sniper, un terroriste blessé a été détecté.

Dans le même temps, les forces ont opéré dans les villages d’Harmala, Rahma et El Khojila dans la zone de la division régionale d’Etzion, et ont arrêté deux personnes recherchées soupçonnées d’activités terroristes.

Dans le camp de réfugiés de Tulkarem, des soldats de Tsahal ont arrêté un homme recherché soupçonné d’être impliqué dans des activités terroristes. Au cours de l’activité, une violente agitation s’est développée et des dizaines de suspects ont lancé des pierres et des explosifs sur les forces.

Les forces ont également opéré dans le camp de réfugiés d’El Amri pour arrêter deux personnes recherchées soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes. Au cours de l’activité, des cocktails Molotov ont été lancés sur les forces qui ont répondu par des mesures pour disperser les manifestations.

Dans le camp de réfugiés de Farah, dans la zone de la division de Bekaa et Emekim, les forces ont arrêté deux suspects d’implication dans des activités terroristes. Au cours de l’activité, un désordre violent s’est développé et des dizaines de suspects ont jeté des pierres, des explosifs et tiré sur les forces qui ont riposté par des mesures pour disperser les manifestations et les tirs. Des terroristes blessés ont été détectés.

Au cours de la nuit dernière, 12 personnes recherchées ont été arrêtées dans toute la Judée-Samarie, qui ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité. Au cours des derniers jours, Tsahal et les forces de sécurité ont arrêté et interrogé plus de cinquante personnes recherchées pour interrogatoire.