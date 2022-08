Le chef d’Al-Qaïda Ayman Al-Zawahiri a été tué par une frappe aérienne américaine

Le président des États-Unis Joe Biden a confirmé hier soir qu’Ayman Al-Zawahiri le chef de l’organisation terroriste d’Al-Qaïda, a été tué par une frappe aérienne américaine dans son balcon à Kaboul dans la nuit de samedi à dimanche.

« Justice est faite. Ce chef terroriste n’est plus, et les gens dans le monde entier n’ont plus à craindre cet assassin vicieux et implacable », a déclaré le président américain à la télévision.

Ayman Al-Zawahiri était considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3 000 morts. Sa mort « va permettre aux familles de victimes du 11-Septembre » de tourner la page, selon Joe Biden.

Cette opération est le résultat d’années de traques et de mois de repérages pour les États-Unis qui ont repéré sa trace cette année en Afghanistan. Lors de son allocution, le président américain Joe Biden a annoncé que l’opération qui a eu lieu ce week-end n’a fait « aucune victime civile« .

Eliran COHEN