Porte-parole de Tsahal : Pour la deuxième fois : l’armée israélienne a éliminé le chef d’état-major de l’époque de guerre, le plus haut commandant militaire du régime iranien.

Porte-parole de Tsahal e général de brigade Effie Defrin :

Pour la deuxième fois : l’armée israélienne a éliminé le chef d’état-major de l’époque de guerre, le plus haut commandant militaire du régime iranien.

Suite à des renseignements précis reçus par la branche du renseignement et à une opportunité soudaine pendant la nuit, des avions de chasse de l’armée de l’air ont attaqué un quartier général habité au cœur de Téhéran et ont éliminé Ali Shadmani, le chef d’état-major de la guerre, le commandant militaire le plus haut placé et l’homme le plus proche du dirigeant iranien Ali Khamenei.

Shadmani a été chef d’état-major de guerre et commandant du commandement d’urgence des forces armées.

Shadmani commandait les Gardiens de la révolution et l’armée iranienne.

Nommé au début de l’opération pour commander les forces armées iraniennes, après avoir été promu à ce poste, Alam Ali Rashid a été éliminé lors du coup d’envoi de l’opération « Am Kélavi ».

Le commandement d’urgence « Khatem al-Anbiya », sous son commandement, était chargé de gérer les combats et d’approuver les plans de tir iraniens.

Dans ses différents rôles, il avait directement influencé les plans de tirs iraniens visant à nuire à l’État d’Israël.

Avant l’élimination de son prédécesseur, Shadmani était commandant adjoint du commandement d’urgence Hatem Al-Aniba et chef du département des opérations de l’état-major général des forces armées.

L’élimination de Shadmani s’ajoute à une série d’éliminations du plus haut commandement militaire en Iran et constitue un nouveau coup porté à la chaîne de commandement des forces armées iraniennes.