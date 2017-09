Regardez la video de nos jeunes : Le Raid de Tsahal dans le village du terroriste d’Har Adar

Les forces de l’Armée Israélienne sont entrées dans le village où habitait Nimer Mahmoud Ahmed Aljamal, le terroriste qui a tué, hier, un soldat et deux civils israéliens et en a blessé un autre grièvement à l’entrée de l’implantation Har Hadar au nord-ouest de Jérusalem.

Les forces de sécurité israéliennes sont entrées pendant la nuit dans les villages de Beit Surik et de Biddu, contrôlés par l’Autorité palestinienne à la recherche de complices, d’armes et d’éléments de propagande terroriste, l’attaque ayant été perpétrée par Nimer Mahmoud Ahmed Aljamal, un résident de Beit Surik âgé de 37 ans qui a utilisé un pistolet volé pour abattre le personnel de sécurité à l’entrée de l’implantation d’Har Adar mardi matin. À Beit Surik, des soldats ont trouvé et démantelé une tente de deuil érigée en l’honneur d’Aljamal.

Après l’attentat, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis la démolition de la maison d’Aljamal. En consequence, les FDI ont également mené une opération conjointe avec le Shin Bet et la police des frontières pour se préparer à la démolition de la maison du terroriste et ont également confisqué les permis de travail israéliens des palestiniens proches d’Aljamal.

Ailleurs, en Judée-Samarie, les forces de sécurité ont arrêté 15 suspects recherchés, dont 3 terroristes responsables d’attaques au cocktail Molotov contre des civils israéliens et des agents de sécurité. Les suspects ont été transférés pour être interroger.

