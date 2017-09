Tsahal: Apres la tragédie de ce matin, les noms des deux militaires tués ont été publiés

Les noms de l’officier et du sous-officier qui ont trouvé la mort dans l’accident sur le plateau du Golan ont été publiés.

Il s’agit de l’aspirant Avhsalom Armoni z.l. de Beit Horon et du sergent Avinoam Cohen de Jérusalem. Le chef d’Etat-major de Tsahal les a élevés respectivement au grade de lieutenant et de sergent-chef à titre posthume.

Tragique ironie du sort, Avshalom Armoni était un proche parent de la rabbanin Naama Henkin hy »d assassinée sur la route avec son mari le rav Eitam Henkin hy »d en novembre 2015.

Le rav Elyakim Levanon, directeur de la yeshiva d’Elon Moreh où avait étudié l’officier, a déclaré: « Il était un homme extrêmement fin, aux bonnes manières, imprégné d’amour de la Torah et de valeurs morales, soldat et officier d’excellence et aimé de tous ses camarades et soldats ».

Avinoam Cohen z.l. avait étudié à la yeshiva d’Otniel.

Photo fournies par les familles