Retranscription complète du discours de Trump au musée d’Israël

Merci, M. le Premier ministre Netanyahu. Je veux vous remercier, vous et Sara, de nous avoir accueillis au cours de ce qui aura été une visite inoubliable sur cette terre si particulière. Je veux également remercier le président Itzik Molko, la directrice par intérim Ayellet Shilloh-Tamir, et la présidente Dalia Lazar pour nous avoir reçus dans cet incroyable musée.

Et merci, M. l’ambassadeur Friedman, et merci à votre épouse de nous avoir rejoints, ainsi qu’un certain nombre de très bons amis venus de notre pays vers le vôtre alors que nous réaffirmons le lien indestructible qui unit les Etats-Unis et Israël.

C’est un privilège que de se trouver ici, dans ce musée national, dans cette cité antique de Jérusalem, pour nous adresser au peuple israélien – comme à tous les peuples du Moyen-Orient qui aspirent à la sécurité, à la prospérité et à la paix.

Jérusalem est une ville sainte. Sa beauté, sa splendeur et son patrimoine n’ont aucun équivalent dans le monde.

Les liens du peuple juif avec cette terre sainte sont anciens et éternels. Ils remontent à des milliers d’années, notamment jusqu’au règne du Roi David, dont l’étoile vole fièrement dorénavant sur le drapeau blanc et bleu d’Israël.

Hier, j’ai visité le mur Occidental et j’ai été émerveillé, face à ce monument, par la présence de Dieu et par la persévérance de l’homme – J’ai été reconnaissant de pouvoir poser ma main contre le mur et de prier dans ce lieu saint pour que Dieu m’accorde la sagesse.

J’ai aussi visité et j’ai également prié en l’église du Saint sépulcre, un lieu vénéré par les Chrétiens à travers le monde. J’ai déposé une gerbe à Yad Vashem, en signe d’hommage, de rappel, de deuil pour les six millions de Juifs qui ont été assassinés pendant l’Holocauste. J’ai promis ce que je vais encore promettre à vous qui vous trouvez ici aujourd’hui : PLUS JAMAIS.

Israël est le témoignage de l’esprit indestructible du peuple juif. De partout dans ce grand pays résonne le même message : et c’est le message de l’espoir.

A travers les âges, le peuple juif a subi les persécutions, les oppressions, certains ont même voulu sa destruction. Mais, malgré tout, il a continué – et ils s’est battu. Je suis en admiration devant les accomplissements du peuple juif et je vais vous faire cette promesse : Mon administration sera toujours aux côtés d’Israël.

A travers vos difficultés, vous avez créé l’une des terres les plus abondantes du monde. Une terre qui n’est pas seulement riche par son histoire, sa culture et ses opportunités – mais très particulièrement par son esprit.

Ce musée dans lequel nous sommes aujourd’hui réunis raconte l’histoire de cet esprit – des deux temples sacrés aux glorieux sommets de Massada, nous voyons se dérouler une histoire incroyable de foi et de persévérance. Cette foi est ce qui a inspiré les Juifs à croire en la destinée, à dépasser leur désespoir et à se construire ici un avenir auquel d’autres n’auraient seulement osé rêver.

En Israël, non seulement les Juifs sont libres de labourer le sol, d’éduquer leurs enfants et de prier Dieu sur la terre ancienne de leurs aïeux. Mais les musulmans, les chrétiens, et les peuples de toute foi – hommes et femmes – sont libres de vivre et de pratiquer leur culte conformément à leur conscience, et de poursuivre leurs rêves.

Tandis que des forces maléfiques tentent de tuer des innocents de toute croyance, votre nation a répondu avec compassion, avec charité, et avec générosité.

Aujourd’hui, en présence des amis, j’appelle tout un chacun – Juifs, chrétiens, musulman, de toute foi, de toute tribu, de toute philosophie – à tirer son inspiration de cette ville ancienne pour écarter nos différences sectaires, pour aller au-delà de l’oppression et de la haine, et pour offrir à tous les enfants la liberté, l’espérance et le dignité qui sont gravées dans nos âmes.

Au début de cette semaine, je me suis exprimé au cours d’un sommet historique en Arabie saoudite. Là-bas, j’ai vivement recommandé à nos amis dans le monde arabe de se joindre à nous pour créer la stabilité, la sûreté et la sécurité. J’y ai été profondément encouragé par le désir de nombreux dirigeants de nous rejoindre dans la coopération qui permettra de réaliser ces objectifs partagés et vitaux. Le conflit ne peut pas durer éternellement – la seule question est : Quand les nations décideront-elles qu’elles en ont assez ?

Ce sommet historique représente une nouvelle opportunité pour tous les peuples à travers le Moyen-Orient de dépasser les divisions sectaires et religieuses afin d’éteindre les flammes de l’extrémisme, et trouver des terrains communs et une responsabilité partagée dans l’esquisse de l’avenir de cette région. Le changement doit venir de l’intérieur.

Aucune mère, aucun père ne veut que ses enfants grandissent dans un monde où des terroristes errent en liberté, où des enfants scolarisés sont assassinés, où on vous prend ceux que vous aimez. Aucun enfant ne vient au monde avec des préjugés dans le coeur. Personne ne devrait pouvoir enseigner aux petits garçons et aux petites filles à haïr et à tuer.

Et aucune nation civilisée ne peut tolérer le massacre d’innocents à l’aide d’armes chimiques.

Mon message à ce sommet a été le même message que celui que je vous transmets : Nous devons construire une coalition de partenaires qui partageons l’objectif d’éradiquer l’extrémisme et la violence – et d’offrir à nos enfants un avenir pacifique et plein d’espoir.

Mais un avenir plein d’espoir pour les enfants du Moyen-Orient exige que le monde reconnaisse pleinement le rôle vital de l’état d’Israël.

Et, au nom des Etats-Unis, nous vous faisons la promesse d’être à vos côtés et de défendre nos valeurs partagées afin qu’ensemble, nous puissions vaincre le terrorisme et créer la sûreté pour tous les enfants de Dieu.

Les Israéliens ont une connaissance directe de ce que sont la haine et la terreur de la violence radicale. Les Israéliens sont assassinés par des terroristes qui brandissent des couteaux et des bombes. Le Hamas et le Hezbollah ont lancé des roquettes sur les communautés israéliennes où les enfants en âge d’être scolarisés sont formés à écouter les sirènes et à courir vers les refuges anti-bombes. L’EI cible des quartiers juifs, des synagogues, des vitrines de magasins. Et les leaders de l’Iran appellent quotidiennement à la destruction d’Israël. Malgré ces défis, Israël prospère en tant que nation souveraine – et aucun organisme international ne doit pouvoir mettre en doute les contributions apportées par Israël à la région.

Aujourd’hui, prions pour cette paix – et pour un avenir rempli de plus d’espérance à travers tout le Moyen-Orient.

Il y a des gens qui présentent un choix mensonger. Ils disent que nous devons faire un choix entre le soutien apporté à Israël et le soutien apporté aux nations arabes et musulmanes dans la région. C’est complètement faux. Tous les peuples décents veulent vivre en paix et c’est toute l’humanité qui est menacée par les maux du terrorisme. Diverses nations peuvent s’unir autour de l’objectif de protéger des vies innocentes, de maintenir de la dignité humaine, de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Mon administration s’engage à poursuivre une telle coalition, et nous avons déjà effectué quelques progrès substantiels durant ce voyage.

Nous savons, par exemple, que les Israéliens comme les Palestiniens cherchent des vies remplies d’espoir pour leurs enfants. Et nous savons que la paix est possible si nous mettons de côté les douleurs et les désaccords du passé, et que nous nous engageons ensemble à enfin résoudre cette crise qui perdure depuis près d’un demi-siècle.

Comme je l’ai de multiples fois répété, je m’engage personnellement à aider les Israéliens et les Palestiniens à trouver un accord de paix complet d’engagement mutuel, et j’ai eu une importante rencontre ce matin avec le président Mahmoud Abbas et je peux vous dire qu’il est prêt à conclure un accord de paix.

Faire la paix ne sera pas chose facile. Nous le savons tous. Les deux parties affronteront des décisions dures à prendre. Mais avec de la détermination, des compromis des deux côtés et la conviction que la paix est possible, les Israéliens et les Palestiniens peuvent conclure un accord. Mais alors même que nous oeuvrerons en faveur de la paix, nous construirons la force de défense de nos nations.

Les Etats-Unis sont fermement engagés à empêcher l’Iran de développer une arme nucléaire et à mettre un terme au soutien apporté par ce pays aux terroristes et aux milices qui sont à l’origine de tant de souffrances et de chaos à travers le Moyen-Orient.

Le partenariat sécuritaire des Etats-Unis avec Israël est plus fort que jamais – notamment avec le programme de défense anti-missiles du Dôme de fer, qui a aidé les Israéliens à ne pas subir les roquettes à courte portée lancées par le Hezbollah et le Hamas. Et le programme de la Fronde de David contre les missiles à longue-portée. Je nourris l’espoir qu’un jour, peut-être très bientôt, les enfants israéliens ne devront plus se précipiter vers les abris quand résonneront les sirènes.

Enfin, les Etats-Unis sont fiers que les pilotes de l’armée israélienne puissent voler à bord des nouveaux avions américains F-35 pour défendre leur nation, et il a été merveilleux de voir ces avions puissants dans les cieux au-dessus d’Israël récemment alors que vous célébriez le 69ème anniversaire de l’indépendance d’Israël.

Mais alors même que nous renforçons notre partenariat en pratique, rappelons-nous toujours de nos plus hauts idéaux –

n’oublions jamais que le lien entre nos deux nations est tissé dans les coeurs de nos deux peuples – ainsi que leur amour de la liberté, de l’espoir et de la dignité pour tous.

Rêvons d’un avenir où les enfants juifs, musulmans et chrétiens pourront grandir ensemble dans la confiance, dans l’harmonie, la tolérance et le respect.

Israël est une nation florissante – qui n’a pas seulement élevé la région, mais le monde entier.

La conviction de Theodor Herzl sonne juste aujourd’hui : « Ce que nous tenterons là-bas pour notre propre prospérité aura des effets puissants et heureux pour le bien-être de l’humanité tout entière ».

Alors que nous sommes ici, à Jérusalem, nous voyons des pèlerins de toutes obédiences venir sur cette terre et marcher sur ce sol béni.

Les Juifs glissent les prières qu’ils ont dans le coeur dans les blocs de pierre du mur Occidental.

Les chrétiens prient sur les bans d’une église ancienne.

Les musulmans répondent à l’appel de la prière sur leurs lieux saints.

Cette ville, comme aucun autre endroit dans le monde, révèle le désir du coeur humain – connaître et adorer Dieu.

Jérusalem est là pour nous rappeler que la vie peut fleurir contre toute attente.

Quand on regarde cette ville, on voit des populations de toutes obédiences engagées dans une adoration emprunte de respect, et des enfants scolarisés côte à côte, et des hommes et des femmes relevant les nécessiteux ou ceux qui ont été oubliés. Nous voyons que la promesse de guérison faite par Dieu a permis de placer la bonté au coeur de tant d’existences. Nous voyons que le peuple de cette terre a eu le courage de dépasser l’oppression et l’injustice du passé – et de vivre dans la liberté accordée par Dieu à tout un chacun sur cette terre.

Aujourd’hui, à Jérusalem, nous prions et nous espérons que les enfants du monde entier seront bientôt capables de vivre sans crainte, de rêver sans limites, et de prospérer sans violence. Je demande à cette terre de promesses de se joindre à moi pour combattre nos ennemis communs, pour poursuivre nos valeurs partagées et pour protéger la dignité de tous les enfants de Dieu.

Merci. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse l’tat d’Israël. Et Dieu bénisse les Etats-Unis.

Source : http://fr.timesofisrael.com/retranscription-complete-du-discours-de-trump-au-musee-disrael/