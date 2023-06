Salon du Bourget 2023 : Yoav Gallant affirme que « la technologie de pointe d’Israël est la meilleure défense face à l’Iran et ses autres ennemies »

Présent aujourd’hui au salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que la technologie de pointe d’Israël est la meilleure défense contre les menaces de l’Iran et de ses autres ennemis.

« La capacité d’Israël à faire face aux menaces est déterminée par les individus dévoués qui travaillent sans relâche pour développer une technologie de pointe. Cette bataille intellectuelle continue et très difficile se déroule principalement dans les coulisses », a affirmé Yoav Gallant.

Le ministre israélien de la Défense a ajouté que « ces dernières années, cette compétition intellectuelle a pris de l’ampleur, et je peux assurer avec confiance qu’Israël surpasse ses adversaires en capacités à la fois défensives et offensives ».

Yoav Gallant a néanmoins averti que « l’Iran est plus proche que jamais d’acquérir des capacités militaro-nucléaires, et il mène une guerre d’usure contre nous en se livrant à un terrorisme par procuration. Cette stratégie claire vise à déstabiliser non seulement la région, mais aussi le monde. En réponse aux efforts de l’Iran, l’establishment de la défense israélienne s’efforce d’empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire, en utilisant toutes les ressources à notre disposition ».

Le directeur général du ministère de la Défense, Eyal Zamir, présent lui aussi au Bourget, a pour sa part déclaré que « le paysage mondial évolue rapidement, entraînant diverses menaces et opportunités multidimensionnelles. Les pays allouent des ressources substantielles, doublant et même triplant leurs budgets de défense ».