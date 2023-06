Des milliers de terroristes palestiniens présumés détiennent un permis d’entrée pour Israëlpour

Des milliers de terroristes palestiniens présumés détiennent un permis d’entrée pour Israël

Entre 2018 et 2022, 10 % des résidents de l’Autorité palestinienne arrêtés pour implication dans des atteintes à la sécurité détenaient des permis d’entrée israéliens (2 115 sur plus de 21 000), selon les informations d’Israël Hayom qui se base sur les données de la police israélienne citées dans un rapport du Centre de recherche et d’information de la Knesset publié plus tôt ce mois-ci.

Le journal israélien a également été révélé que 18% de ces suspects de terrorisme palestiniens avec des permis d’entrée ont été arrêtés dans les lignes d’armistice de 1949.

Selon les données de la police, seuls 33 Palestiniens ont été arrêtés pour avoir résidé illégalement en Israël entre 2018 et 2022. Cela est dû en partie à la politique des procureurs israéliens d’ordonner à la police de ne procéder à une arrestation qu’après la troisième infraction.

Hanoch Milwidsky, membre du Likud à la Knesset, qui avait demandé que ce rapport de la police soit préparé, a déclaré « qu’une augmentation de 35 % de l’implication de Palestiniens titulaires d’un permis d’entrée en Israël dans des délits terroristes et sécuritaires, c’est 100 % de trop ».

En 2018, 212 Palestiniens titulaires d’un permis d’entrée ont été arrêtés. Ce nombre est passé à 767 en 2021 grâce à l’opération « gardien des murailles ». L’an dernier, 580 arrestations ont été effectuées.

Eliran COHEN pour Israel Actualités