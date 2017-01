« Se souvenir mais aussi agir » – Par Gil Taieb

Il y a aujourd’hui deux ans nous étions tous pris dans le tourbillon des attentats qui frappaient Charlie Hebdo, abattaient froidement deux policiers et s’apprêtaient à assassiner des juifs à l’Hyper Casher Porte de Vincennes.

Trois terroristes islamiques avaient décidé de passer à l’acte et de semer la mort.

17 innocents étaient froidement abattus par des monstres dont je me refuse aujourd’hui à prononcer les noms.

17 hommes et femmes assassinés pour ce qu’ils étaient, ce qu’ils pensaient et ce qu’ils représentaient.

Frederic Boisseau 42 ans

Philippe Braham 45 ans

Franck Brinsolaro 48 ans

Cabu 76 ans

Elsa Cayat 54 ans

Charb 47 ans

Yohan Cohen 23 ans

Yoav Hattab 22ans

Philippe Honoré 74 ans

Clarissa Jean Philippe 25 ans

Ahmed Merabet 42 ans

Bernard Maris 68 ans

Mustafa Ourrad 60 ans

Michel Renaud 69 ans

François Michel Saada 51 ans

Tignous 47 ans

Wolinski 80 ans

C’est à eux que je veux penser aujourd’hui ainsi qu’à leurs familles.

C’est à chacun d’eux que nos médias devraient consacrer des reportages et non, comme c’est le cas ce matin sur C8TV au gourou des frères K, qui sort un livre.

Quelle indécence, quel scandale et quel manque de respect pour la mémoire des victimes que d’accorder du temps et de l’espace à un être dont les paroles et les actes ont poussé aux crimes.

Il y a deux ans nous étions frappés doublement :

À la fois comme Citoyens Français solidaires du drame qui touchaient notre République et aussi comme Juif !

Il y a deux ans la France se déclarait « Charlie », » Policière », » HyperCasher » mais se réveillait-elle « Juive » ?

Il y a deux ans nous étions presque tous unis !

Mais, certains refusaient déjà d’être « Charlie »

Certains déjà justifiaient le pire !

Sur la toile et les réseaux sociaux, on parlait de « complot » et même de » punition et de blasphème » Il est indiscutable et rassurant que la mobilisation citoyenne fut énorme, que des millions de Français ont manifesté partout en France. De partout , arrivaient des témoignages de solidarité.

Le Monde libre semblait « Charlie » !

Mais force est de constater que toutes ces déclarations et manifestations ne sont pas suffisantes tant les racines du mal sont profondes.

Ce 7 janvier 2015, nombreux furent ceux qui se réveillaient et prenaient conscience du danger. Pour nous tous, commençait une année d’horreur. Elle se prolongeait en novembre par le Bataclan et dans les rues de Paris et se poursuivait partout en France en 2016 jusqu’à Nice le 14 juillet dernier.

Pour nous Juifs Français, ce drame n’était pas le début d’une histoire !

Mais bien la suite logique et malheureuse de ce qui avait frappé Ilan Halimi, les soldats de Montauban et de Toulouse et les enfants de l’école Ozar A Torah !

Déjà, nous tirions l’alarme.

Nous déclarions que le danger était là !

Nous voulions réveiller les consciences !

Malheureusement trop de tabous et de craintes ont voilé la réalité !

Nous étions bien seuls !

Nombreux étaient ceux qui acceptaient, sans le dire vraiment, l’idée que » les juifs étant solidaires d’Israel, payaient le prix de cette fidélité «

Trop peu de nos concitoyens et de nos politiciens avaient été » Ilan » ou étaient » Soldats » et

» Juifs ».

Aux noms de toutes les victimes de cette barbarie islamique, arrêtons nous un instant en cette période de commémoration.

Rappelons nous des noms, des visages et de l’histoire de toutes les victimes et promettons leur de ne pas oublier et surtout d’agir avec courage, force et conviction contre les ennemis de la vie.

En cette période d’élections où le populisme grandit et la chasse aux voix est ouverte, rappelons à l’ordre ceux qui jouent avec le feu.

Pour quelques bulletins, certains pactisent avec le diable, reculent face aux valeurs de notre République

Ils donnent des signes de soumission aux ennemis de la Paix, ils condamnent Israel et soutiennent le boycott de cette démocratie exemplaire.

Ils refusent de voir que c’est au nom de la même idéologie que les terroristes frappent en Israel et partout dans le monde

Ils baissent la tête !

Ils attisent les haines et arment les bras de terroristes somnolants.

Au nom des victimes que nous allons honorer, il faut agir et ne rien céder.

Pour vaincre, Il faut du courage !

Gil Taieb ok