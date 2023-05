Thomas Nides, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, va quitter son poste cet été

Selon le site d’information américain Axios, Thomas Nides l’ambassadeur des États-Unis en Israël, devrait quitter son poste cet été, deux ans seulement après son arrivée. Il a informé son départ ce matin à des hauts responsables de l’ambassade américaine en Israël.

L’un des responsables a déclaré à Axios, que Thomas Nides avait annoncé au secrétaire d’État américain Antony Blinken et au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan qu’il souhaitait démissionner lors d’un voyage à Washington la semaine dernière.

Pour expliquer son départ, Thomas Nides a cité des raisons personnelles, étant éloigné de sa famille depuis décembre 2021.

« Tom a travaillé avec une énergie et une compétence caractéristique pour renforcer davantage le lien spécial entre les États-Unis et Israël, et pour faire avancer les intérêts diplomatiques, économiques et de sécurité des États-Unis. Il nous manquera tous de le voir nous représenter en Israël, mais je sais qu’il a hâte de passer du temps bien mérité avec sa famille », a déclaré Anthony Blinken à Axios.

Thomas Nides a informé hier le bureau du premier ministre israélien de sa décision. Il a travaillé avec trois premiers ministres israéliens en deux ans : Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett et Yair Lapid.

Peu après son arrivée en tant qu’ambassadeur américain en Israël, Thomas Nides avait subi des critiques lorsqu’il a indiqué qu’il ne visiterait pas les communautés juives de Judée et Samarie par crainte d’offenser qui que ce soit. Plus précisément, il avait critiqué « l’idée de la croissance des colonies, qui m’exaspère, quand ils font des choses qui ne font qu’exaspérer la situation à la fois à Jérusalem-Est et en Cisjordanie« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités