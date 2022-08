Tsahal détruit la maison des deux terroristes qui ont perpétré l’attentat d’Elad

Les forces de Tsahal et de la police des frontières ont démoli des maisons dans le village de Romana près de Jénine appartenant aux deux terroristes responsables du meurtre de trois Israéliens lors d’une attaque terroriste dans la ville d’Elad en mai.

La démolition de leurs domiciles a été effectuée après que La Haute Cour de justice israélienne a rejeté les requêtes des familles des terroristes qui ont tenté de s’opposer à ces démolitions.

Au cours de l’activité des forces israéliennes, des habitants de de Romana ont commencé à se révolter, en incendiant des pneus et en lançant des pierres sur les forces de sécurité, qui ont utilisé des mesures pour disperser les émeutiers. Il n’y a eu aucune victime parmi les soldats israéliens.

Dans le même temps, les forces de Tsahal du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté des personnes soupçonnées d’activités terroristes dans toute la Judée-Samarie.

L’attentat d’Elad a eu lieu le jour de la fête de l’indépendance d’Israël. Deux terroristes du nom de Assad al-Rafai et Subhi Abu Shakir ont attaqué des passants israéliens au couteau et à la hache, faisant trois morts et plusieurs blessés.

