Tsahal lève progressivement les restrictions dans les localités du sud d’Israël proche de Gaza

L’armée israélienne a progressivement commencé à lever les restrictions de sécurité dans le sud d’Israël et sur les passages frontaliers entre Gaza et Israël, alors qu’un cessez-le-feu entre l’État hébreu et le Jihad islamique palestinien se poursuit ce lundi matin.

Les habitants des communautés israéliennes situées près de Gaza ne sont plus obligés de rester à proximité des abris anti-bombes, et le trafic ferroviaire normal entre Sderot et Ashkelon devait reprendre à partir de midi, ont annoncé les autorités de sécurité israéliennes.

Les points de passage entre Israël et la bande de Gaza ont été ouverts à des fins humanitaires à 9 heures.

« Le retour complet à la routine sera possible après de nouvelles évaluations de la situation et à condition que la situation sécuritaire dans la région soit calme« , ​​a déclaré dans un communiqué du coordinateur militaire israélien des activités gouvernementales dans les territoires.

Tsahal a décidé de lever les restrictions suite au succès de l’opération Aurore, qui a permis à l’armée israélienne d’atteindre ses objectifs militaires dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN