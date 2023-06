Une délégation de parlementaires européens dénonce la politique d’étiquetage des produits israéliens de l’Union européenne

Une délégation de parlementaires de 10 pays européens a dénoncé aujourd’hui dans une déclaration conjointe la politique de l’UE consistant à étiqueter exclusivement les produits fabriqués sur le territoire israélien.

La déclaration a été signée lors d’un événement du Caucus des alliés d’Israël au Parlement tchèque à Prague, auquel ont participé des législateurs de Bulgarie, de République tchèque, de Hongrie, de Moldavie, des Pays-Bas, de Norvège, du Portugal, de Slovaquie, d’Espagne et du Royaume-Uni.

Cette déclaration concerne une directive de l’UE de 2015 qui stipule que toute marchandise fabriquée dans des zones qu’Israël a gagnées lors de la guerre des Six jours de 1967, y compris à Jérusalem-Est et dans les hauteurs du Golan, ne peut être étiquetée comme « fabriquée » en Israël.

« L’étiquetage des produits provenant exclusivement du seul et unique État juif viole la définition internationalement acceptée de l’IHRA de l’antisémitisme », lit-on dans la déclaration des législateurs.

Lors de la réunion à Prague, le président du Caucus des alliés d’Israël au parlement européen, Bert-Jan Ruissen a affirmé que « L’UE devrait retirer la directive selon laquelle les marchandises en provenance de Jérusalem, des hauteurs du Golan, de Judée et de Samarie doivent être étiquetées séparément pour souligner que les produits proviennent de ces régions. Cette directive est discriminatoire et basée sur des hypothèses antisionistes »

La position de l’Union européenne est que les terres en question (Jérusalem-Est, hauteurs du Golan, Judée-Samarie) ne font pas partie des frontières internationalement reconnues d’Israël et qu’en tant que telles, les marchandises en provenance de ces terres ne peuvent pas porter l’étiquette générique « Made in Israel » et doivent être étiquetées comme provenant de « colonies ». La plus haute juridiction de l’UE, la Cour européenne de justice, a ensuite entériné la décision.

Eliran COHEN pour Israel Actualités