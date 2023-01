Une délégation du parlement polonais se rend en Israel pour « rétablir des relations diplomatiques chaleureuses »

Une délégation parlementaire polonaise est arrivée en Israël cette semaine dans le but de rétablir des « relations diplomatiques chaleureuses » entre les deux pays. Cette visite est la première du genre au cours des quatre dernières années.

La délégation de 13 membres, tous membres du Groupe d’amitié parlementaire polono-israélien, a rencontré lundi le président israélien Isaac Herzog et s’est rendue mardi à la Knesset. Ils ont exprimé leur désir de voir le rétablissement du groupe d’amitié polono-israélien de la Knesset.

« La visite en Israël et la rencontre avec le président Isaac Herzog ont été un moment extrêmement important et positif et j’espère que ce sera le début d’une nouvelle période d’amélioration des relations entre Israël et la Pologne », a déclaré la sénatrice polonaise Beata Małecka-Libera, qui dirigeait la délégation.

La délégation a également rencontré l’Autorité nationale de gestion des urgences du ministère israélien de la Défense, a visité l’hôpital Rambam et la frontière nord d’Israël.

Le voyage était organisé par ELNET (European Leadership Network), une ONG travaillant à renforcer les relations entre l’Europe et Israël.

Il y a sept mois, L’ambassadeur israélien en Pologne, Yacov Livne a présenté ses lettres de créances au président polonais Andrzej Duda. Un acte qui a permis aux deux pays de rétablir leurs relations diplomatiques.

Eliran COHEN pour Israel Actualités