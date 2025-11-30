Une Nuit de Lumière et d’Unité — Wizo & Women United for Peace : Prix de la Paix 2025 Par Alain Azria

Une soirée exceptionnelle, marquée par la solidarité et l’espoir, s’est tenue autour de la Wizo et des Women United for Peace, réunissant plus de 300 personnes dans une prestigieuse galerie d’art.

Sous l’impulsion de Nathalie Riu Guez et Sandra Ifrah, la journaliste Laurence Ferrari a animé une conférence vivante aux côtés d’Arthur, venu présenter son livre Un Bédouin à Paris, dont les bénéfices soutiendront la création d’un musée au kibboutz Be’eri.

Le Prix de la Paix 2025 a été attribué à Laurence Ferrari pour son engagement exemplaire envers la communauté juive et Israël, ainsi qu’à Arthur, pour son courage face aux discours de division.

Parmi les personnalités présentes : Karen Taïeb Femme de notre regretté Gil , l’Imam Chalghoumi, Frank Tapiro…etc

Depuis plus de 26 mois, les deux associations se mobilisent sans relâche pour les otages et les familles touchées. Les bénéfices de cette nuit lumineuse seront entièrement dédiés au développement des crèches Wizo en Israël.

Une soirée inspirante, symbole d’unité et d’avenir — à renouveler sans hésitation.

Alain AZRIA

Journaliste et Photo Reporter pour Israel Actualités