Yair Lapid demande à 50 dirigeants mondiaux d’empêcher un vote à l’ONU qui permettrait à la CIJ de statuer sur la présence israélienne en Judée-Samarie

L’actuel premier ministre israélien Yair Lapid a envoyé hier une lettre à plus de 50 chefs d’états, les appelant à empêcher de voter le mois prochain à l’Assemblée générale des Nations Unies, une résolution qui demande à la Cour de justice internationale de « rendre d’urgence un avis consultatif sur l’occupation, l’implantation et l’annexion prolongées du territoire palestinien par Israël ».

Cette résolution intitulée « Pratiques israéliennes et activités de colonisation affectant les droits du peuple palestinien et des autres arabes des territoires occupés » a été adoptée plus tôt ce mois-ci par la quatrième assemblée générale des Nations Unis avec 98 voix pour et 17 voix contre.

De nombreux pays européens s’étaient abstenus lors du vote, dont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Lettonie, le Lichtenstein, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Dans la lettre, Yair Lapid a souligné que si le vote avait lieu, il s’attend à ce que les alliés d’Israël se tiennent aux côtés de Jérusalem et votent contre la résolution.

« Cette résolution est le résultat d’un effort concerté pour isoler Israël, discréditer nos préoccupations légitimes en matière de sécurité et délégitimer notre existence même« , a déclaré Yair Lapid, dans un communiqué.

Il a ajouté que le statut des territoires contestés devrait faire l’objet de négociations entre Israël et l’Autorité palestinienne, et que porter la question devant la CIJ (Cour internationale de justice) contreviendrait au principe de pourparlers directs accepté par la communauté internationale, tout en faisant le jeu des extrémistes.

La lettre a été envoyée aux dirigeants mondiaux du Royaume-Uni, de la France, de la Croatie, de la Roumanie, de la Bulgarie, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Géorgie, du Brésil, de l’Uruguay, du Pérou et du Vietnam.

Eliran COHEN pour Israel Actualités