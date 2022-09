Yair Lapid rencontre le président turc Erdogan à l’Assemblée générale des Nations unis

Le premier ministre israélien Yair Lapid a rencontré hier le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le secrétaire général de l’ONU António Guterres en marge de la session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Il s’agit de la première rencontre entre un premier ministre israélien et le président turc depuis 2008. Lors de leurs entrevues, Yair Lapid a salué le récent rétablissement de relations bilatérales complètes entre Jérusalem et Ankara, et a noté la nomination cette semaine d’Irit Lillian comme ambassadrice israélienne en Turquie.

Les deux dirigeants ont discuté de la lutte contre le terrorisme en Israël et ailleurs, Yair Lapid remerciant Erdoğan pour la coopération en matière de renseignement qui a contribué à contrecarrer cet été plusieurs tentatives iraniennes cet été de mener des attaques contre des Israéliens sur le sol turc.

Ils ont également discuté de la coopération économique et énergétique, le premier ministre israélien affirmant que le renouvellement des vols israéliens vers la Turquie contribuerait grandement au renforcement du tourisme entre les nations.

Yair Lapid a également souligné l’importance d’obtenir la libération des prisonniers israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités