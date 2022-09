Assassinat de Shulamit Rachel Ovadiah : un suspect palestinien retrouvé mort

La police israélienne a déclaré aujourd’hui avoir trouvé le corps d’un palestinien soupçonné d’avoir tué Shulamit Rachel Ovadiah une Israélienne de 84 ans. La police a déclaré que le corps de l’homme avait été retrouvé à Tel-Aviv, quelques heures après qu’il aurait frappé et tué la femme agée israélienne à Holon, une banlieue juste au sud de la ville.

La police a déclaré plus tôt qu’elle recherchait un suspect palestinien du nom de Musa Sarsour. Le chef de la police du district, Haim Bublil, a ensuite déclaré que Musa Sarsour avait été retrouvé pendu mercredi matin dans le centre de Tel-Aviv, à proximité d’un grand quartier commerçant. Haim Bublil a ajouté que Musa Sarsour avait un permis pour travailler en Israël, où les salaires sont beaucoup plus élevés qu’en Judée-Samarie.

Shulamit Rachel Ovadiah une femme israélienne âgée de 84 ans, a été retrouvée inconsciente sur le bord d’une route hier après-midi et les médias israéliens ont rapporté que des images de caméras de sécurité, qui ont filmé l’attaque, montraient la femme frappée par derrière un objet lourd. Le Premier ministre israélien Yair Lapid, qui était à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, a qualifié le meurtre « d’attaque choquante par un terroriste méprisable et lâche« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités