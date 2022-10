Yom Kippour : Benjamin Netanyahu se « sent bien » après son hospitalisation

Le chef de l’opposition israélienne Benjamin Netanyahu est sorti de l’hôpital aujourd’hui après avoir passé la nuit sous observation médicale en raison de douleurs à la poitrine qui ont commencé alors qu’il assistait aux offices à la synagogue pour Yom Kippour.

L’ancien Premier ministre a subi une série de tests médicaux qui se sont révélés normaux, mais a été gardé toute la nuit au centre médical Shaare Zedek de Jérusalem « pour lever tout doute » sur son état de santé, selon un communiqué de son bureau.

Benjamin Netanyahu a déclaré sur son compte Twitter qu’il « se sent bien » et qu’il « remercie tout le monde pour le soutien et l’amour« .

Pour sa part, le premier ministre israélien Yair Lapid a affirmé sur son compte Twitter qu’il souhaitait au chef de l’opposition un « rétablissement rapide et complet« .

Selon les derniers sondages des prochaines élections législatives israéliennes qui auront lieu en novembre, Benjamin Netanyahu serait en mesure de former un nouveau gouvernement à la Knesset.

Eliran COHEN pour Israel Actualités