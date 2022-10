Elections israéliennes 2022 : selon un nouveau sondage, les blocs de Yair Lapid et de Benjamin Netanyahu sont à égalité

Selon un sondage réalisé aujourd’hui par le média israélien Israel Hayom, les blocs du chef de l’opposition israélienne Benjamin Netanyahu et du premier ministre israélien Yair Lapid obtiendraient 60 sièges chacun, et seraient donc à égalité. Dans cette configuration, un seul siège pourrait déterminer les élections qui auront lieu le 1er novembre.

Selon les données du sondage, Le Likud est en tête de liste avec 32 sièges attendus, suivi de Yesh Atid avec 24 sièges et du Parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich avec 13 sièges. Le parti de l’Unité nationale de Benny Gantz et Gideon Sa’ar arrive en quatrième position avec 11 sièges, suivi du Parti travailliste et du Meretz avec six sièges chacun.

Les partis ultra-orthodoxes Shas et Yahadout HaTorah devraient remporter sept sièges chacun et les factions arabes Ra’am et Hadash-Ta’al quatre sièges chacun. Le parti Israel Beiteinu d’Avigdor Lieberman devrait gagner cinq sièges.

Eliran COHEN pour Israel Actualités