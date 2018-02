Première sortie réussi de Yoni Chetboun auprès des Francophones de Netanya

6 Février 2018

Une première réunion publique réussie pour Yoni Chetboun,

Ancien député et candidat au poste de maire de Netanya

Lors de son annonce de candidature, le 15 janvier dernier, Yoni Chetboun avait appelé au rassemblement de la communauté francophone et avait fait le pari d’organiser une grande réunion publique pour les francophones de Netanya et leurs représentants.

Pari gagné : ce lundi 5 février, la salle de l’hôtel Blue Weiss était bondée. Environ 200 personnes, habitants désireux de le rencontrer, sympathisants, chefs de communauté, Rabbanim, journalistes, présidents d’associations francophones et bénévoles associatifs étaient au rendez-vous. Ce dernier a d’ailleurs rassuré les personnes qui n’avaient pas pu s’inscrire faute de place en annonçant l’organisation d’une nouvelle réunion publique prochainement.

La soirée a commencé par la diffusion d’une vidéo sur Yoni Chetboun et son parcours. Plusieurs intervenants ont parlé de son lien fort avec la communauté francophone et de l’aide qu’il avait pu lui apporter quand il était député à la Knesset.

Suite à la vidéo, Yoni acclamé par le public, a prononcé un discours en français : il s’est présenté à la fois comme fils d’olim et israélien : « Quand mes parents se sont mariés en France, ils se sont dit : « Notre premier fils sera israélien ». Ma mère a fait l’alya enceinte et je suis né ici dans notre beau pays… J’ai grandi à Netanya, fils aîné d’une famille d’olim : croyez-moi, les difficultés de l’alya je les connais très bien ».

Il a également dévoilé quelques-uns de ses thèmes de campagne comme le travail, l’action sociale, la mise en place de représentants parlant français dans tous les services municipaux. Au sujet de l’éducation, il a été très clair : « Je ne suis pas d’accord que nos enfants traînent après l’école et ne soient pas pris en charge…je veux plus de professeurs, plus de coordinateurs, faire des activités extra-scolaires, travailler avec les mouvements de jeunesse l’après-midi ».

Puis d’autres nombreux thèmes ont été abordés lors d’une série de questions-réponses entre Yoni Chetboun et la salle. Le candidat au poste de maire de Netanya avait déjà prévenu qu’il voulait une campagne placée sous le signe du débat et du partage d’idées. Il a promis d’être d’abord un maire qui écoute : « J’ai de nombreux projets pour Netanya mais avant de parler, de proposer, de décider, j’aimerais écouter ce que vous avez à dire ». Promesse tenue lors de cette soirée interactive.

Enfin, Yoni Chetboun a tenu à rappeler aux olim de France une chose essentielle : « On est trop divisés, on ne sait pas travailler ensemble mais aujourd’hui, on va changer ça. Cette fois, pour les prochaines élections en octobre, nous allons nous battre tous ensemble pour gagner la mairie de Netanya. Je vous demande de vous mobiliser, de ne pas être divisés mais rassemblés avec moi pour Netanya ». Son slogan de campagne en français est d’ailleurs limpide : « Rassemblés avec Yoni Chetboun pour Netanya ».

En fin de soirée, l’ancien député s’est montré optimiste et confiant pour l’avenir : « Ce soir, j’ai vu la communauté francophone se lever, montrer qu’elle pouvait devenir une force politique en Israël. Ce soir, j’ai eu la preuve formelle que rassemblés, nous allons gagner », a-t-il déclaré.