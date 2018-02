A partager au maximum

La Une manipulatrice de ce quotidien pour ados et le mail que j’ai envoyé au rédacteur en chef

Le mail que j’ai envoyé au rédacteur en chef

Olivier Gasselin

O.gasselin@playbac.fr

Mr le rédacteur en chef

Monsieur Gosselin

J’ai entre les mains le quotidien l’actu auquel est abonné mon neveu.

Je me permets de vous écrire car je suis scandalisé par la Une caricaturale concernant la jeune fille palestinienne. Bien que vous ayez pris la précaution de mettre à l’intérieur du journal une explication par l’ambassadrice d’Israël, il n’en demeure pas moins que votre Une stigmatise Israël.

Que peuvent penser les jeunes enfants en lisant « Qu’une Ado sera jugée par des militaires » ?

Quelle information donnez-vous là ? Qu’une ado parce qu’elle est palestinienne peut être jugée par des militaires? C’est en tout cas ce qui interpelle de prime abord. La recherche de titres accrocheurs ne doit pas transformer la vérité.

Vous connaissez l’importance des mots et leurs poids !

Aussi vous ne pouvez laisser en Une de ce quotidien destiné aux enfants une telle désinformation.

Votre quotidien fait partie de notre paysage médiatique et c’est avec beaucoup de bonheur que nous voyons nos enfants le lire et ainsi découvrir la presse.

Cher Monsieur, j’espère que vous comprendrez l’importance de ma demande et surtout que cette erreur sera réparée au plus vite.

Il en va de l’éducation de nos enfants, du vivre ensemble et du devoir de vérité.

Un combat que chacun d’entre nous se doit de mener en ces temps difficiles. Dans l’attente de vous lire, recevez mes sincères salutations.

Dr Gil Taieb