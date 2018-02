Syrie: bombardements israéliens contre 12 positions syriennes et iraniennes

L’aviation israélienne a bombardé samedi matin plus de douze cibles syriennes et iraniennes en Syrie, dont trois batteries de défense anti-aériennes et quatre cibles iraniennes non précisées mais « appartenant au dispositif militaire iranien en Syrie », a affirmé l’armée dans un communiqué.

Plus tôt, un drone iranien lancé depuis la Syrie a été abattu dans le nord de l’Etat hébreu par un hélicoptère de combat israélien déclenchant la sirène d’alerte à la roquette dans la région du Golan, a annoncé l’armée dans un communiqué.

Les débris d’un avion de combat israélien F-16 qui s’est écrasé dans le Kibboutz de Harduf dans le nord d’Israël, après avoir essuyé des tirs lors de raids contre des cibles en Syrie, par la défense antiaérienne syrienne, le 10 février 2018

Jack GUEZ (AFP)