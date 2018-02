L’actualité de cette fin de semaine nous rappelle combien le danger iranien reste et demeure une réalité.

Samedi matin, un hélicoptère du 113e escadron de l’armée de l’Air Israélienne a intercepté un drone iranien qui avait pénétré profondément l’espace aérien Israélien.

Cette violation, à partir de la Syrie, en plein jour, montre le désir provocateur de l’Iran d’enflammer la région.

Pour la première fois, suite à cette intrusion, les forces Israéliennes ont réagi au grand jour et massivement.

Samedi, des autorités israéliennes ont décidé de ne pas passer sous silence, tant l’attaque iranienne que la réponse israélienne.

Un F 16 a été abattu et les 2 pilotes, qui ont pris la précaution de ramener leur avion en territoire Israélien avant de s’éjecter, sont en soins à l’hôpital de Rambam à Haïfa. Nous leur souhaitons une prompte guérison.

Cette incident grave, montre une fois de plus, combien l’Iran poursuit son désir égemonique et participe physiquement à la fragilisation et à la déstabilisation de la frontière nord d’Israël.

Hier, elle armait le Hezbollah et le formait, aujourd’hui, elle a des troupes et des positions en territoire syrien.

Ce danger est occulté par nombre de pays, préférant poursuivre leur aveuglement en se concentrant sur le danger Daesh. Ce regard et cette attention hémiplégique sont non seulement inefficaces mais préparent des lendemains dangereux pour toute la région.

Israël, qui accepte de se tenir en dehors du conflit syrien, ne peut tolérer plus longtemps d’être sacrifiée sur l’autel de ces combinaisons qui ne lui ont jamais été favorables.

L’Iran, par sa présence et par l’aide qu’elle apporte aux ennemis d’Israël est un danger vital.

La population Israélienne n’est pas prête à accepter, à nouveau, de vivre sous les tirs de missiles qui pourraient venir du Liban, de Syrie et de Gaza.

Les responsables Israéliens tant de la majorité que de l’opposition font corps face au danger. L’administration Trump a souligné le droit d’Israël à se défendre. La Russie appelle à la retenue mais se doit surtout d’agir sur ses alliés qui jouent avec le feu.

J’espère que ceux qui n’ont pas encore fait de déclarations, s’abstiendront et garderont le silence plutôt que de critiquer une fois de plus Israël.

L’incident grave de samedi, aura je l’espère allumé des voyants rouges que tous comprendront. Les Iraniens et leurs complices doivent savoir qu’Israël et son peuple ne laisseront pas faire !

Gil Taieb