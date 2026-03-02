ALERTE COMMUNAUTAIRE – VOYAGES À CHYPRE / PESSAH

À quelques semaines des fêtes de Pessah, nous appelons la communauté à la plus grande vigilance concernant les séjours prévus à Chypre.

Les récents développements sécuritaires liés au conflit au Moyen-Orient ont entraîné une montée significative des tensions dans la région. Une base militaire britannique située à Akrotiri, sur l’île de Chypre, a récemment été visée par des drones, provoquant notamment l’évacuation temporaire de l’aéroport de Paphos par mesure de sécurité.

Bien qu’aucune interdiction officielle de voyager n’ait été prononcée à ce stade, le contexte demeure instable et susceptible d’évoluer rapidement. Par ailleurs, après les déclarations du président américain Donald Trump évoquant la possibilité d’un conflit pouvant durer plusieurs semaines, la période précédant Pessah apparaît particulièrement sensible.

Dans ce contexte, il est fortement recommandé :

de suivre attentivement les consignes des autorités locales et consulaires

de vérifier les conditions d’assurance, de modification et d’annulation des séjours

de prévoir, par mesure de précaution, des assurances adaptées couvrant les annulations ou interruptions de voyage dans le cas où la situation sécuritaire viendrait à se dégrader ou si Chypre devait être de nouveau visée

d’évaluer avec prudence le maintien de voyages non essentiels dans la région

de privilégier, lorsque cela est possible, des destinations présentant un niveau de risque plus faible

Cette communication vise uniquement à informer et à encourager la prudence afin d’assurer la sécurité de chacun.

La vigilance et l’anticipation restent aujourd’hui les meilleures protections.

Prenez soin de vous et de vos familles.

Israel Actualités