Guerre en Iran : Ies forces de Tsahal ont largué plus de 2500 bombes sur des cibles iraniennes depuis le début de l’opération israélo-américaine

L’armée israélienne a déclaré cet après-midi avoir largué 2 500 bombes sur 600 cibles iraniennes depuis le début de l’opération conjointe israélo-américaine en Iran.

Tsahal a précisé que parmi les 600 cibles touchées, on compte la destruction de 150 missiles balistiques, de dizaines de lanceurs de missiles, de 200 cibles de défense aérienne, ainsi que de 20 cibles appartenant aux dirigeants iraniens.

L’opération israélo-américaine lancée samedi a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.

Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.

Les frappes sur l’Iran pourraient également mobiliser d’autres acteurs internationaux : hier soir, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont annoncé qu’ils pourraient participer à des « opérations défensives » pour détruire « les bases balistiques » de la République islamique.

Eliran COHEN pour Israel Actualités