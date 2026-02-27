Alerte Info : Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter l’Iran et Israël « au plus vite »

Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter l’Iran et Israël « au plus vite »

Face à la montée des tensions au Moyen-Orient, plusieurs États ont appelé leurs ressortissants à quitter la région dans les plus brefs délais.

Le Canada et la Chine, entre autres, ont demandé à leurs citoyens présents en Iran de quitter le pays « dès que possible », évoquant une dégradation rapide de la situation sécuritaire et des risques accrus d’escalade militaire.

De leur côté, les États-Unis ont autorisé le départ volontaire des personnels gouvernementaux non essentiels ainsi que des membres de leurs familles présents en Israël, une mesure généralement adoptée lorsque le contexte sécuritaire est susceptible de se détériorer rapidement.

Ces décisions traduisent l’inquiétude croissante de la communauté internationale face à l’évolution de la situation régionale, alors que les tensions diplomatiques et militaires atteignent un niveau particulièrement élevé.

