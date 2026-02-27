haut banniere
Israel Actualités Présent à l’Elysée avec notre correspondant Alain AZRIA pour la Cérémonie d’Hommage à Ilan Halimi

in: 7 Octobre 2023, A la Une, Alain AZRIA, Breaking news, France, Israël, Le Monde
7 Octobre 2023

 

a1912fa1-f497-4343-9a68-58178b8ff2d5 b2767236-e471-4985-a76d-5336d9d301ab 67c3a532-c9c3-453b-acea-0fa51ba1e8c4Le 13 février 2026, à l’occasion des 20 ans de l’assassinat d’Ilan Halimi, j’ai eu l’honneur d’être invité au Palais de l’Élysée pour la cérémonie d’hommage.

Le discours prononcé par le Président de la République a été particulièrement fort, percutant et digne. Il était à la hauteur de ce que ce drame a représenté pour notre pays.

L’émotion et les applaudissements qui ont suivi en témoignaient.

Puis est venu le temps de la plantation de l’arbre, dans les jardins de l’Élysée — un geste symbolique, vivant, inscrit dans la durée.

Dans ces moments-là, il ne devrait être question que de mémoire, de respect et d’unité.

Lorsque la République invite, elle le fait avec responsabilité. Chacun est alors légitimement à sa place.

Le devoir de mémoire exige élévation et dignité. Toujours.

Alain Azria

