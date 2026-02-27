Alerte info: vers une attaque sur l’Iran de plus en plus probable. L’Iran aurait stocké de l’uranium hautement enrichi dans un site souterrain, selon un rapport de l’AIEA

L’Iran aurait stocké de l’uranium hautement enrichi dans un site souterrain, selon un rapport de l’AIEA

Un rapport confidentiel de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) révèle que l’Iran a entreposé une partie de son uranium hautement enrichi dans une installation souterraine située sur le site nucléaire d’Ispahan, suscitant de nouvelles inquiétudes au sein de la communauté internationale.

Selon l’agence onusienne, ce matériel nucléaire est enrichi jusqu’à 60 %, un niveau très proche du seuil militaire estimé à 90 %, nécessaire à la fabrication d’une arme nucléaire. Il s’agit de la première fois que l’AIEA identifie précisément l’emplacement de ces stocks sensibles.

Le rapport indique également que les inspecteurs internationaux ne disposent pas d’un accès complet à certains sites nucléaires iraniens, ce qui empêche de vérifier pleinement l’état et la localisation exacte de l’ensemble du stock d’uranium enrichi.

D’après les estimations de l’agence, l’Iran posséderait environ 440 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 %, une quantité qui pourrait théoriquement permettre la production de plusieurs armes nucléaires si elle était davantage enrichie, bien qu’aucune preuve de militarisation effective n’ait été confirmée à ce stade.

Ces révélations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales et de négociations nucléaires au point mort entre Téhéran et les puissances occidentales, renforçant les préoccupations sur la transparence du programme nucléaire iranien.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israel Actualités

© Copyright Israel Actualités – Tous droits réservés