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ALERTE INFO – TRANSPORT AÉRIEN La compagnie israélienne El Al prolonge l’annulation de ses vols

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Capture d’écran 2026-03-19 090701ALERTE INFO – TRANSPORT AÉRIEN La compagnie israélienne El Al prolonge l’annulation de ses vols

La compagnie israélienne El Al prolonge l’annulation de ses vols pour une semaine supplémentaire, en raison des restrictions de sécurité à l’Aéroport Ben Gourion.

 Environ 25 000 billets impactés, avec de nombreuses destinations concernées (Europe et Amérique du Nord).

 Aucun vol alternatif disponible pour le moment.
 Les passagers peuvent obtenir un remboursement intégral ou un avoir.

D’autres compagnies également touchées :

  • Israir : vols suspendus jusqu’au 12 avril

  • Arkia : suspension jusqu’au 28 mars

  • United Airlines : reprise pas avant mi-juin

  • American Airlines : reprise prévue le 23 mars

  • Delta Air Lines : reprise prévue le 1er avril

 La crise continue de perturber fortement les liaisons aériennes avec Israël.

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