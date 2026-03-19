ALERTE INFO – TRANSPORT AÉRIEN La compagnie israélienne El Al prolonge l’annulation de ses vols

La compagnie israélienne El Al prolonge l’annulation de ses vols pour une semaine supplémentaire, en raison des restrictions de sécurité à l’Aéroport Ben Gourion.

Environ 25 000 billets impactés, avec de nombreuses destinations concernées (Europe et Amérique du Nord).

Aucun vol alternatif disponible pour le moment.

Les passagers peuvent obtenir un remboursement intégral ou un avoir.

D’autres compagnies également touchées :

Israir : vols suspendus jusqu’au 12 avril

Arkia : suspension jusqu’au 28 mars

United Airlines : reprise pas avant mi-juin

American Airlines : reprise prévue le 23 mars

Delta Air Lines : reprise prévue le 1er avril

La crise continue de perturber fortement les liaisons aériennes avec Israël.