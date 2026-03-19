Alain SAYADA : « Pendant que l’Iran se fissure, Israël et les Etas Unis tiennent le front… seul face à la tempête »

Iran : la fin d’un régime… et le prix du sang

Après plus de vingt jours de guerre, le régime iranien montre des signes de fragilité sans précédent. Entre éliminations ciblées au sommet de l’État, désorganisation interne et pressions militaires continues, Téhéran vacille. Mais malgré cet affaiblissement, les frappes se poursuivent. Dans ce contexte explosif, une question s’impose : assistons nous aux derniers instants du régime des mollahs… ou à une escalade aux conséquences incontrôlables ?

Le régime iranien vacille.

Et cette fois, ce n’est plus une hypothèse. C’est une réalité qui se dessine jour après jour.

Au sommet de l’État, le silence est assourdissant. Après l’élimination du guide suprême Ali Khamenei, tout s’effondre : figures du pouvoir éliminées les unes après les autres, chaînes de commandement désorganisées, et désormais des rumeurs persistantes sur l’incapacité même de son successeur son fils Mojtaba Khamenei qui serait dans le coma sous assistance réspiratoire.

Dernier symbole en date : l’élimination de Ali Larijani, considéré comme l’un des hommes forts du régime.

Un signal clair : le cœur du pouvoir est touché.

Sur le terrain, c’est la désagrégation.

Les militaires ne sont plus payés.

La police doute.

L’administration se fissure.

Et surtout, le peuple iranien commence à lâcher prise.

Hier encore, des funérailles grandioses ont été organisées pour l’un des piliers du régime l’homme fort du régime Ali Larijani. Des milliers de personnes étaient présentes. Mais ne nous trompons pas : ce n’est pas une démonstration de force, c’est une mise en scène. Dans un régime autoritaire, on ne soutient pas toujours par conviction… mais bien souvent par contrainte.

Et pourtant, malgré cet effondrement interne, la guerre continue.

Depuis plus de deux semaines, les missiles iraniens pleuvent.

Sur Israël.

Sur les pays du Golfe.

Avec leur lot de morts, de blessés et de destructions.

Et une question, une seule, doit être posée sans détour :

jusqu’à quand ?

Jusqu’à quand Israël pourra-t-il intercepter ces frappes massives, face à des armements de plus en plus sophistiqués, notamment des missiles à sous-munitions, conçus pour tuer même lorsqu’ils sont interceptés ?

Une autre inquiétude monte désormais : acculé, fragilisé, le régime iranien pourrait être tenté d’escalader encore.

L’utilisation de bombes à fragmentation n’est pas anodine : elle traduit un pouvoir aux abois.

Dès lors, une question grave se pose :

jusqu’où l’Iran est-il prêt à aller ?

Jusqu’ou l’Iran serait prête à envisager pour sauver son régime, est ce que demain, l’Iran irait jusqu’à utiliser des armes encore plus destructrices, comme ce que l’on appelle communément une « bombe sale » ?

Car pendant ce temps, une réalité s’impose :

Israël et les États-Unis font le travail.

Seuls.

L’Europe regarde. L’Europe commente. L’Europe condamne parfois.

Mais l’Europe — et en premier lieu la France représenté par son président Emmanuel Macron — n’agit pas.

Alors oui, il faut dire les choses clairement :

la chute du régime des mollahs n’est plus une question de “si”, mais de “quand”.

Mais qu’on ne s’y trompe pas.

Une révolution ne se fait pas sans sang.

Les Gardiens de la Révolution ne disparaîtront pas sans combattre. Ils vendront leur peau au prix fort. Et ce prix, ce sera celui du peuple iranien.

Faut-il pour autant détourner le regard ?

Non.

Car derrière ce chaos, une autre réalité émerge : celle d’un Moyen-Orient en train de se redessiner, dans la continuité des Accords d’Abraham.

Un Moyen-Orient où demain, peut-être, l’Arabie saoudite et un Iran libéré pourraient rejoindre cette dynamique.

Un Moyen-Orient où la paix ne serait plus un mot creux, mais une perspective réelle.

Mais avant cela…

le prix sera terrible.

Et pendant que certains hésitent, tergiversent ou ferment les yeux, d’autres se battent.

Pour leur sécurité.

Pour leur liberté.

Pour un monde libre

Et pour l’avenir de leurs enfants.

L’Histoire est en marche.

Et elle ne demande la permission à personne.

Alain SAYADA

Directeur de la publication

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