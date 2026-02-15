haut banniere
Alerte Info : Un acte de malveillance a été découvert par les employés de l’Hypercacher de Vincennes.

Un nouvel acte de malveillance a été découvert par les employés de l’Hypercacher de Vincennes.

Les actes de vandalisme et les attaques visant la communauté juive continuent de se multiplier dans un climat de plus en plus préoccupant.
Il n’existe pas de « petite » ou de « grande » agression : toutes s’inscrivent dans une même chaîne de haine.

En 2015, ce lieu a été le théâtre d’un attentat terroriste antisémite qui a coûté la vie à des clients juifs.

En mars 2025, la devanture du magasin avait déjà été incendiée.
Et ce matin encore, les serrures du commerce ont été volontairement détériorées, empêchant l’ouverture du magasin et pénalisant salariés comme clients.

Ces actes répétés ne sont pas anodins. Ils visent des commerces identifiés comme juifs et entretiennent un climat d’insécurité permanent pour toute une communauté.

Ces dégradations ciblées s’inscrivent dans un contexte inquiétant où commerces et lieux liés à la communauté juive deviennent régulièrement la cible d’actes hostiles.
Une situation qui ne peut plus être banalisée et qui appelle une réponse ferme, claire et immédiate des autorités afin de garantir la sécurité de tous et de faire cesser cette spirale de haine.

Alain SAYADA

Israel Actualités

 

