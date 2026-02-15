Israel Actualités apporte son soutien à la famille apres l’assassinat de Quentin par l’extrême gauche branche de LFI

C’est avec une profonde émotion et une immense gravité que nous avons appris la mort tragique de Quentin, jeune Français assassiné dans des circonstances d’une violence insupportable.

Quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les sensibilités idéologiques, rien — absolument rien — ne saurait justifier que l’on tue un jeune homme pour ses idées, ses convictions ou son engagement. Une démocratie digne de ce nom se juge à sa capacité à protéger la vie, la liberté d’expression et la pluralité des opinions.

Nous exprimons, au nom d’Israël Actualités et en mon nom personnel, notre soutien total et notre solidarité la plus sincère à la famille de Quentin, à ses proches et à tous ceux qui aujourd’hui pleurent sa disparition. Leur douleur est celle de toute une nation attachée aux valeurs républicaines et à la dignité humaine.

Il est indispensable que toute la lumière soit faite par la justice. Les responsabilités devront être établies avec rigueur et impartialité. La violence politique, d’où qu’elle vienne, doit être condamnée avec la plus grande fermeté. Aucun camp, aucune idéologie, aucun mouvement ne peut se placer au-dessus des lois de la République.

Dans un climat déjà lourd de tensions et de fractures, il appartient à l’ensemble des responsables politiques, associatifs et communautaires de prendre la parole avec clarté pour condamner toute dérive violente et rappeler que le débat démocratique ne peut jamais se transformer en haine ou en passage à l’acte.

Nous appelons à des paroles fortes, à une condamnation unanime de cet assassinat et à un soutien visible et digne à la famille de Quentin. Le silence ou l’ambiguïté ne peuvent être une réponse face à une telle tragédie.

Nous ne pouvons ignorer non plus le climat délétère qui s’installe depuis des années dans notre pays, où certains discours radicaux nourrissent la confrontation, la désignation d’ennemis intérieurs et la banalisation de la haine. Les mêmes logiques de tension qui visent Israël et les Juifs de France participent à une atmosphère de violence politique et sociale qui finit par frapper l’ensemble de la société française, en particulier sa jeunesse.

Lorsque la haine est attisée, lorsqu’elle est relativisée ou instrumentalisée, elle finit toujours par se retourner contre la République elle-même et contre ses enfants.

C’est pourquoi nous demandons à l’ensemble des responsables publics de condamner sans ambiguïté toutes les formes de violences politiques, de discours extrémistes et d’appels à la confrontation qui mettent en danger la cohésion nationale.

Que justice soit rendue.

Que la mémoire de Quentin soit respectée.

Et que la République demeure le rempart contre toutes les violences politiques.

Alain SAYADA

Pour Israël Actualités